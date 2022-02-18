Прем'єрка Естонії: єдність ЄС дратує Путіна

Лідери ЄС дотримувалися єдиного сценарію щодо президента РФ Владіміра Путіна, зірвавши його спроби посіяти розкол.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

Протягом останніх двох тижнів президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися з Путіним у Москві, щоб послабити напругу через масове нарощування Росією військових сил уздовж кордону з Україною.

Каллас заявила, що у кожному випадку "з нами консультувалися до цих зустрічей і після".

"Росія була негативно здивована, тому що, навіть якщо вони проводять окремі зустрічі, навіть за зачиненими дверима, теми розмови все одно ті самі", - сказала вона.

Каллас високо оцінив координацію між європейськими країнами, сказавши, що Німеччина та Франція запропонували союзникам з ЄС "можливість підкреслити проблеми та представити погляд на те, як ми бачимо це".

"Я відчуваю, що Макрон безперечно прислухається до цих питань, і кожен лідер, який їздив до Москви, дотримувався тієї ж лінії", - сказала вона.

Каллас заперечила будь-які припущення про те, що Шольц відхилився від загальної лінії під час нещодавньої поїздки у Києв, коли він сказав, що "питання українського членства в альянсах практично не стоїть на порядку денному".

"Те, що всі наголошували, а також канцлер Шольц – це те, що ми не відступаємо від політики відкритих дверей НАТО", – сказала вона, маючи на увазі право будь-якої країни приєднатися до альянсу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди