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Зеленский в субботу выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Пятница, 18 февраля 2022, 11:36

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

Соответствующая информация размещена в программе мероприятия, пишет "Европейская правда".

Заявление Зеленского и дальнейшая дискуссия с ним запланированы на субботу в 17.30-18.00 по киевскому времени. Модератором дискуссии под названием "Пермакризис Европы: Украина и европейская безопасность" будет журналистка CNN London Кристиан Аманпур.

19 февраля в рамках конференции Ялтинская Европейская Стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут 5-й Украинский ланч в Мюнхене по теме "Безопасность Европы решается в Украине".

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции, где она встретится с Зеленским, а также выступит с речью по ситуации в Украине.

Как известно, президента РФ тоже приглашали в Мюнхен, но он отказался.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

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Мюнхенская конференция Зеленский

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