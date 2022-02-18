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Зеленський у суботу виступить на Мюнхенській безпековій конференції

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:36

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Відповідна інформація розміщена у програмі заходу, пише "Європейська правда".

Заява Зеленського та подальша дискусія з ним заплановані на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модератором дискусії під назвою "Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека" буде журналістка CNN London Крістіан Аманпур.

19 лютого в рамках конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть 5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс очолить американську делегацію на Мюнхенській конференції, де вона зустрінеться з Зеленським, а також виступить з промовою щодо ситуації в Україні. 

Як відомо, президента РФ теж запрошували у Мюнхен, але він відмовився.

Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

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Мюнхенська конференція Зеленський

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