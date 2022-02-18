Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Путин посетит учебные запуски баллистических ракет на фоне Мюнхенской конференции

Пятница, 18 февраля 2022, 11:51

19 февраля Россия проведет обучающие пуски баллистических и крылатых ракет, на них будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Как сообщают, учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством Путина.

"К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", – сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

В министерстве уточнили, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Как известно, 18-19 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности. Президента РФ тоже приглашали, но он отказался.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда