Путин посетит учебные запуски баллистических ракет на фоне Мюнхенской конференции

19 февраля Россия проведет обучающие пуски баллистических и крылатых ракет, на них будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Как сообщают, учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством Путина.

"К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", – сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

В министерстве уточнили, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Как известно, 18-19 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности. Президента РФ тоже приглашали, но он отказался.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

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