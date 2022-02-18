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Путін відвідає навчальні запуски балістичних ракет на тлі Мюнхенської конференції з безпеки

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:51

19 лютого Росія проведе навчальні пуски балістичних та крилатих ракет, на них буде присутній президент РФ Владімір Путін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Як зазначається, навчання сил стратегічного стримування пройдуть під особистим керівництвом Путіна.

"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили в Міноборони РФ у п'ятницю.

У міністерстві уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Як відомо, 18-19 лютого у Мюнхені проходить щорічна без пекова конференція. Президента РФ теж запрошували, але він відмовився.

Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

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