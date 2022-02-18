"Это российский кризис": глава МИД Германии призвала отказаться от термина "украинский кризис"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала отказаться от термина "украинский кризис" для нынешней напряженности между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны четко понимать, что прямо среди Европы назревает новая война. Россия создала неприемлемую угрозу, угрожая войсками не только Украине, но и нам всем, архитектуре безопасности в Европе. Поэтому этот кризис - не "украинский кризис", мы должны быть очень осторожны с определением. Это - российский кризис. И мы призываем Россию немедленно отвести войска", - подчеркнула Анналена Бербок.

Она добавила, что со стороны Кремля уже были сигналы о том, что это будет происходить, но теперь хотелось бы увидеть и действия, потому что угроза остается реальной.

Напомним, на прошлой неделе Бербок приезжала с визитом в Украину и посетила в том числе прифронтовые районы.

Она отметила, что Германия готова нести высокую экономическую цену в случае введения новых санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

15 февраля в Киев приезжал канцлер Германии Олаф Шольц.

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