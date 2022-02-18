Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Это российский кризис": глава МИД Германии призвала отказаться от термина "украинский кризис"

Пятница, 18 февраля 2022, 15:30

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала отказаться от термина "украинский кризис" для нынешней напряженности между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны четко понимать, что прямо среди Европы назревает новая война. Россия создала неприемлемую угрозу, угрожая войсками не только Украине, но и нам всем, архитектуре безопасности в Европе. Поэтому этот кризис - не "украинский кризис", мы должны быть очень осторожны с определением. Это - российский кризис. И мы призываем Россию немедленно отвести войска", - подчеркнула Анналена Бербок.

Она добавила, что со стороны Кремля уже были сигналы о том, что это будет происходить, но теперь хотелось бы увидеть и действия, потому что угроза остается реальной.

Напомним, на прошлой неделе Бербок приезжала с визитом в Украину и посетила в том числе прифронтовые районы.

Она отметила, что Германия готова нести высокую экономическую цену в случае введения новых санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

15 февраля в Киев приезжал канцлер Германии Олаф Шольц.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Российский кризис

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда