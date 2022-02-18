"Це російська криза": глава МЗС Німеччини закликала відмовитися від терміну "українська криза"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала відмовитися від терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми маємо чітко розуміти, що прямо серед Європи назріває нова війна. Росія створила неприйнятну загрозу, погрожуючи військами не лише Україні, а й нам усім, безпековій архітектурі у Європі. Тож ця криза - не "українська криза", ми маємо бути дуже обережними з визначенням. Це - російська криза. І ми закликаємо Росію негайно відвести війська", - наголосила Анналена Бербок.

Вона додала, що з боку Кремля вже були сигнали про те, що це буде відбуватись, але тепер хотілось би побачити і дії, тому що загроза залишається реальною.

"Зараз один з найнебезпечніших моментів, коли провокації і дезінформація можуть призвести до ескалації. Ми не хочемо грати у цю гру. Навпаки, ми всіма силами намагаємося знайти конструктивне розв’язання - через Нормандський формат, у рамках ЄС, у рамках НАТО. Кожен крок у напрямку до миру вимагає великої роботи. Ми боремося за кожне "міліметрове" зрушення, але навіть такий результат кращий, ніж відсутність зрушень", - наголосила Анналена Бербок.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що українці мають право на свободу і право обирати своє майбутнє. "Зараз на кону - не менше, ніж мир у Європі, і питання, чи готові ми захищати міжнародний порядок, заснований на правилах", - підкреслила вона.

Нагадаємо, минулого тижня Бербок приїздила з візитом до України та відвідала у тому числі прифронтові райони.

Вона зазначила, що Німеччина готова нести високу економічну ціну у випадку запровадження нових санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

15 лютого до Києва приїздив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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