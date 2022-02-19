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Кулеба едет с визитами в Германию, Бельгию и США.

Суббота, 19 февраля 2022, 12:27

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

19 февраля в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Кулеба проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

21 февраля в Брюсселе глава МИД Украины примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

22 февраля в Вашингтоне Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности.

23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где расскажет широкой международной аудитории об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины.

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Кулеба Российский кризис

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