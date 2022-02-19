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Кулеба їде з візитами до Німеччини, Бельгії та США

Субота, 19 лютого 2022, 12:27

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19-23 лютого здійснить закордонні візити для участі в заходах ЄС та ООН.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

19 лютого в складі делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським міністр відвідає Мюнхенську безпекову конференцію. Кулеба проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

21 лютого в Брюсселі глава МЗС України візьме участь в засідання Раді ЄС у закордонних справах у якості спеціального гостя. Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

22 лютого у Вашингтоні Кулеба проведе переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російській агресії, посилення обороноздатності нашої держави, забезпечення її економічної та фінансової стабільності.

23 лютого у Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній Асамблеї ООН, де розповість широкій міжнародній спільності про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України.

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Кулеба Російська криза

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