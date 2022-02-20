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Украина получила партию оружия и военного снаряжения от Канады

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Воскресенье, 20 февраля 2022, 10:18

В Украину прибыл самолет со снайперскими и автоматическими винтовками, пулеметами, пистолетами и средствами военного снаряжения из Канады.

Об этом сообщило министерство обороны в субботу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Спасибо нашим партнерам и друзьям за это важное и своевременное решение", - ппрокомментировал прибытие борта министр обороны Украины Алексей Резников.

 
Фото минобороны Украины

Груз доставлен в рамках технического соглашения между министерством обороны Украины и Департаментом национальной обороны и Вооруженными силами Канады о проведении мер военной подготовки в Украине.​

Это уже второй самолет Королевских канадских воздушных сил, прибывший в Украину с военной помощью на борту. Первый прибыл 4 февраля.

Ожидается, что в ближайшее время будут выполнены еще несколько рейсов.

В середине февраля стало известно, что Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн) на фоне роста угрозы российского вторжения.

Это обещание помощи стало дополнением к ранее объявленной ссуде в 120 миллионов долларов и нелетальному оружию, которое Канада уже предоставила Украине.

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