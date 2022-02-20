Україна отримала партію зброї та військового спорядження від Канади

В Україну прибув літак зі снайперськими і автоматичними гвинтівками, кулеметами, пістолетами і засобами військового спорядження з Канади.

Про це повідомило міністерство оборони в суботу, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення", - прокоментував прибуття борту міністр оборони України Олексій Резніков.​

Фото міноборони України

Вантаж доставлений в рамках технічної угоди між міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. ​

Це вже другий літак Королівських канадських повітряних сил, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту. Перший прибув 4 лютого.

Очікується, що ближчим часом буде виконано ще декілька рейсів.

В середині лютого стало відомо, що Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн) на тлі зростання загрози російського вторгнення.

Ця обіцянка допомоги стала доповненням до раніше оголошеної позики в 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні.

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