Минск угрожает Литве запретом экспорта леса и не покупать одежду секонд-хенд

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву и ограничить импорт запчастей и подержанной одежды.

Об этом пишет Zerkalo, сообщает "Европейская правда".

"Если посмотреть товары, которые экспортируются из Беларуси в Литву, то сотни миллионов долларов – это деревообработка. Это фактически древесина, которая в виде первичной переработки идет в Литву. И там уже литовские деревообрабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны ЕС. Если придется, мы перекроем этот канал поставки", - заявил Головченко.

Экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли Беларуси в Литву в прошлом году составил 306,7 млн ​​долларов, а годом ранее – 228 млн долларов.

"Из Литвы импортируются в большом количестве запасные части, одежда беушная — это все торговый бизнес Литвы. Мы просто откажемся от импорта этих категорий. Куда они повезут дальше? Но мы этого не хотим. Я просто подсвечиваю, что если нас заставят отвечать в дальнейшем, в нас инструментарий, которым мы воспользуемся", — заявил Головченко.

Он также заявил, что Минск нашел новые пути для транзита переставшего перевозить "Литовскую железную дорогу" калия. По словам чиновника, удобрения будут перевозиться через Украину и Россию.

В начале февраля Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы после того, как Вильнюс приостановил транзит калийных удобрений из Беларуси.

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит калия из-за наличия действующего контакта и предоплаты на ближайшие месяцы.

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