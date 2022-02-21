Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Минск угрожает Литве запретом экспорта леса и не покупать одежду секонд-хенд

Понедельник, 21 февраля 2022, 11:04

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву и ограничить импорт запчастей и подержанной одежды.

Об этом пишет Zerkalo, сообщает "Европейская правда".

"Если посмотреть товары, которые экспортируются из Беларуси в Литву, то сотни миллионов долларов – это деревообработка. Это фактически древесина, которая в виде первичной переработки идет в Литву. И там уже литовские деревообрабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны ЕС. Если придется, мы перекроем этот канал поставки", - заявил Головченко.

Экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли Беларуси в Литву в прошлом году составил 306,7 млн ​​долларов, а годом ранее – 228 млн долларов.

"Из Литвы импортируются в большом количестве запасные части, одежда беушная — это все торговый бизнес Литвы. Мы просто откажемся от импорта этих категорий. Куда они повезут дальше? Но мы этого не хотим. Я просто подсвечиваю, что если нас заставят отвечать в дальнейшем, в нас инструментарий, которым мы воспользуемся", — заявил Головченко.

Он также заявил, что Минск нашел новые пути для транзита переставшего перевозить "Литовскую железную дорогу" калия. По словам чиновника, удобрения будут перевозиться через Украину и Россию.

В начале февраля Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы после того, как Вильнюс приостановил транзит калийных удобрений из Беларуси.

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит калия из-за наличия действующего контакта и предоплаты на ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Литва

Статьи

Мюнхенская не измена: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад

Во время телефонного разговора с лидерами нескольких государств Байден убеждал тех, что Путин, с которым он общался по телефону, потерял ощущение реальности...
20 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мюнхена

Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению (укр.).
19 февраля 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда