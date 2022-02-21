ЕС накажет Беларусь в случае нападения РФ на Украину с ее территории

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что против Беларуси будут введены санкции, если Россия нападет на страну с ее территории.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Любая дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой сильный ответ ЕС. Я хотел бы добавить, что это также будет применимо к Беларуси, если атака будет совершена с ее территории или с ее участием", - сказал Боррель.

Он отметил, что Беларусь, будучи вовлечена в российский кризис, "теряет свой суверенитет с непрозрачным расположением российских сил и теряет свой ядерный нейтралитет".

Боррель также заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.