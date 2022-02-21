ЄС покарає Білорусь у разі нападу РФ на Україну з її території

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що проти Білорусі будуть запроваджені санкції, якщо Росія нападе на Україну з її території.

Про це Боррель сказав на пресконференції після ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

"Будь-яка подальша агресія проти України спричинить сильну відповідь ЄС. Я хотів би додати, що це також буде застосовно до Білорусі, якщо атаку буде вчинено з її території або з її участю", - сказав Боррель.

Він зазначив, що Білорусь, будучи втягнута у російську кризу, "втрачає свій суверенітет із непрозорим розташуванням російських сил і втрачає свій ядерний нейтралітет".

Боррель також заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

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