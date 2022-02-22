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ЕС планирует санкции против нескольких сотен российских депутатов – СМИ

Вторник, 22 февраля 2022, 14:04

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий представили предложение о санкциях странам-членам ЕС после решения президента России признать независимыми так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на информацию высокопоставленного дипломата ЕС.

Эти предложения будут включать санкции против 27 человек и организаций, включая политических деятелей, пропагандистов, военнослужащих и финансовых учреждений, которых ЕС считает связанными с "незаконной деятельностью" в регионах.

Также будут санкции в отношении 351 российского депутата, проголосовавших за признание, и 11 - предлагавших его, а также выступавших за введение российских войск.

По словам собеседника, большинство стран-членов поддерживают санкции, но имеющие давние тесные связи с Москвой заставляют весь блок нервничать, что будет использовано право вето.

Дипломат добавил, что некоторые страны-члены настаивают на "постепенном" внедрении санкций, что ставит вопрос о том, будут ли они уклоняться от внедрения тяжелых частей предлагаемого пакета санкций.

Агентство Reuters со ссылкой на источники также пишет, что санкции предлагается ввести против нескольких сотен депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание.

По информации агентства, также возможно запрет торговли российскими государственными облигациями на европейском рынке и наложение санкций на компании и банки, занимающиеся финансированием сепаратистской деятельности.

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