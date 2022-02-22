Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Событие, в реалистичность которого многие не хотели верить, произошло. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины – так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

За несколько часов до этого в Кремле разыграли спектакль в виде заседания Совбеза РФ, который затем транслировали как обоснование действий Путина. Из него вырезали тех должностных лиц, которые, по мнению кремлевских сценаристов, сыграли свою роль плохо, но оставили слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что он поддерживает и следующее решение – о включении "республик" в состав РФ.

Что это значит? Уменьшение рисков нападения на Киев или наоборот? Чего ждать? Еще до подписания указов Путиным, но понимая их неотвратимость, мы записали видео с быстрыми и простыми объяснениями.

А для тех, кто ищет более подробной аналитики, предлагаем этот текст.

Решение Путина – не конец истории. Во вторник парламент рассмотрит также договоры о дружбе РФ с "республиками", отгрызенными от Донбасса, и эти документы выведут конфликт РФ с миром на следующий виток.

– В каких границах произошло это признание?

– Что будет с Минском?

– Какими будут санкции?

– Что будет темой переговоров Путина с США в новых условиях?

– Зачем этот шаг нужен России – стратегически и тактически?

– Чего ожидать в качестве следующего шага Кремля?

Отвечаем на эти вопросы.

Начнем с выводов

То, что многие эксперты, а также украинские и западные представители власти, считали маловероятным признание Кремлем "независимости Донбасса" – не случайно. Этот шаг для Кремля – вынужденный, и он означает, что все предыдущие сценарии российских действий разрушены, поэтому Путин избрал рискованный для себя, но неожиданный для его оппонентов путь.

Во-первых, он означает разрушение Минских договоренностей. Это неохотно признал даже Зеленский с его стремлением к "миролюбивой риторике". Причем ответственность за их разрушение лежит исключительно на Кремле, признанном также властями Франции и Германии (надо признать, что здесь "миролюбие" Банковой сыграло для нас хорошую роль!)

Во-вторых, это изменение означает, что Путин отказался от идеи федерализации Украины с блокирующим голосом ОРДЛО, что привело бы к параличу украинского государства. Наверное, в Москве наконец-то поняли, что ни одна украинская власть на это не согласится.

Но цель навязать Киеву прямой диалог с Донецком и Луганском, чтобы самому остаться в роли "миротворца", остается актуальной для Кремля.

Хотя, по всем признакам, так же недостижима. Мы объясним также, что это значит для экономики РФ (спойлер: ничего хорошего, но переоценивать тоже не нужно).

В-третьих, эти события не означают деэскалации на Донбассе. Тешить себя надеждами по этому поводу не стоит. Наш прогноз: Россия как можно дольше будет оставлять неопределенным ответ на вопрос о том, какими она видит границы "республик Донбасса", стараясь не замечать, но и не исключать того факта, что подконтрольные ей оккупационные правительства декларируют "своими" также подконтрольные Киеву территории, жители которых готовы сопротивляться российскому вторжению. Это делает новое обострение реальным в любой момент. Мы покажем на примере Грузии, как Россия привыкла действовать.

В-четвертых, остается опасность вооруженного конфликта РФ и Украины за пределами Донбасса. В том числе масштабного. Путин решил официально предоставить "республикам" военную помощь для охраны их "границы" с Украиной – то есть узаконить уже находящиеся на Донбассе войска РФ, а также направить туда новые. И теперь после любого столкновения или даже в случае обстрела своей же артиллерией (что россияне много раз практиковали и раньше) Москва сможет обвинить Киев в нападении, со всеми вытекающими последствиями.

И в-пятых, Россия получает геополитический рычаг, который является для нее ключевым. Она посылает "черную метку" Молдове, предупреждая о возможности признания Приднестровья в ответ на прозападный курс Майи Санду. Кроме того, Россия, по ее мнению, "цементирует" блокирование вступления Украины в НАТО. Хотя с последним не все так очевидно.

Теперь обо всем этом подробнее.

Границы для переговоров

О том, что в XXI веке выгоднее вести "гибридные", а не обычные войны, говорилось много, и события текущей недели подтверждают этот тезис. Решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" является эпизодом именно такой войны, ведь оно создает для Кремля рычаги давления, шантажа Запада и т.д., не повлекая за собой безумных финансовых и человеческих потерь.

Как известно, ОРДЛО – это примерно треть территории Донецкой и Луганской областей, однако оккупационные правительства в Донецке и Луганске в собственных документах еще с 2014 года декларируют, что считают "своей" территорию этих областей в целом.

Спрашивается: а в каких же границах их признала Россия? В фактических – тех, которые и без того были подконтрольны Кремлю, или в три раза больших? В документах, которые Путин подписал в понедельник, вы не найдете никаких ответов, и это на самом деле нормально.

Решение одного государства о признании другого никогда (за исключением каких-либо экзотических примеров) не определяет границы территории для признания. Признание – это односторонний акт. А границы регулируются другими документами – двусторонними и многосторонними договорами.

В договорах о дружбе с "республиками", которые Путин уже подписал и передал на ратификацию, также не определены границы "ЛДНР" и это также было бы нормально и вполне ожидаемо, если бы речь шла о подлинном признании реально существующих государств.

К примеру, договоры Румынии с Молдовой не определяют и ни в коем случае не могут определять границу Молдовы и Украины, потому что Румыния не имеет никакого отношения к договоренностям Киева и Кишинева на этот счет.

Но оккупированная Россией территория с псевдореспубликами на ней – это совсем другая история.

Для Москвы и оккупация ОРДЛО с 2014 года, и нынешнее "признание независимости" являются лишь инструментами давления на Киев и подрыва политической и экономической стабильности Украины. Нынешняя ситуация делает этот инструмент еще более гибким.

Российские политики при необходимости могут говорить, что Донбасс "оккупирован Украиной", вызывая тем самым искренний гнев в Киеве. А российские войска могут выбирать, когда им официально присоединяться к "обороне рубежей республик", а когда говорить, что это все местные. А мы – ни при чем. Цивилизованный мир им, конечно, верить не будет, но им никто не верит и сейчас.

А главное – такое размытое признание позволяет постоянно устраивать провокации на линии столкновения, регулярно передвигая ее. Мы видим это в Грузии, на границе самопровозглашенной "Южной Осетии", которая тоже находится под полным контролем России. Админграница оккупированной территории постоянно меняется, продвигается вглубь Грузии, и в Тбилиси не понимают, что с этим делать, потому что не хотят вступать в открытый бой с охраняющими эту границу российскими военными. А это вызывает возмущение части грузинских избирателей и дает дополнительный повод для политической напряженности в Грузии.

Для Москвы в этой истории – сплошные плюсы.

Будет ли Киев вести себя так же – неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать, что Россия попытается действовать согласно привычной матрице.

Угроза для Байдена

То, что Кремль решил "разрубить узел" и, несмотря на увещевания и убеждения со стороны западных партнеров, пошел на признание ОРДЛО, еще не означает, что он не готов к переговорам.

Более того, Путин их хочет, просто по привычной для себя тактике, неоднократно доказывавшей свою эффективность, выходит на эти переговоры с очень повышенными ставками. Хозяин Кремля прекрасно знает, что Запад настроен на мирное, невоенное разрешение конфликтов и все равно будет готов продолжать диалог.

А потому Путин привык действовать по принципу "сделать намного хуже, а потом предложить на переговорах незначительное смягчение в качестве своей уступки, или вообще без уступок отстаивать новую реальность как статус-кво".

Решение о признании "независимости" ОРДЛО – пример именно такой тактики. Его принятие в преддверии очередных переговоров РФ-США на уровне министров иностранных дел, назначенных на 24 февраля, неслучайно. У Лаврова теперь будет предмет торга с Блинкеном, а потом у Путина будет тот же аргумент в переговорах с Байденом.

РФ будет шантажировать Запад признанием ОРДЛО в "широких границах", на всей территории Донецкой и Луганской областей. Этот козырь останется в руках Москвы надолго, его можно будет достать и когда угодно в будущем.

Причем речь не о том, чтобы что-то выторговать у Запада.

Цель – в другом. Этот торг и эта угроза будут для Москвы предохранителем от болезненных экономических санкций, которые для экономики РФ нежелательны (несмотря на нецензурную браваду, которую приходилось слышать от российских дипломатов, в РФ это прекрасно осознают).

К тому же ирония судьбы в том, что здесь ожидания РФ и Запада совпадают.

Некоторые считали, что США, Британия, Канада и ЕС в ответ на признание ОРДЛО запустят "ядерные санкции", которыми Запад уже несколько последних недель пугает Москву. Эти ожидания оказались напрасными. Во всех заявлениях из Брюсселя, Лондона и Вашингтона звучало, что жесткие санкции рассчитаны на сценарий, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину. То есть ключевым было бы новое военное нападение. А территория ОРДЛО оккупирована с 2014-15 годов, и произошла только легитимизация оккупации.

Но стоит предостеречь читателей от чрезмерной "зрады".

Нет, это никоим образом не означает, что Запад поступается интересами Киева, или что "не считает Донбасс Украиной". Дело в том, что санкции имеют очень специфический принцип действия: они наиболее эффективны до того, как их введут. Санкции – это механизм превентивного действия. Их цель – в том, чтобы угроза санкциями предотвратила те или иные преступления со стороны потенциального подсанкционного государства. А конкретно сейчас – чтобы это было предохранителем от оккупации Россией новых территорий Украины.

Введя самые строгие санкции прямо сейчас, Запад потерял бы этот рычаг давления на РФ.

Конечно, совсем без санкционного давления не обойдется – и США, и ЕС уже пообещали, что будут работать над новым, промежуточным санкционным пакетом (признание ОРДЛО стало для них неожиданным шагом, поэтому сценария действий на этот случай у Запада не было). А значит, перед Россией встала задача – обеспечить, чтобы этот пакет не был слишком жестким. Несложно предположить, что вопрос "границ ЛДНР" станет аргументом в этом диалоге.

А параллельно Россия будет готовиться к новому противостоянию с Украиной.

"Минск умер – да здравствует Минск"!

Один из немногих плюсов российского решения по ОРДЛО – то, что оно категорически несовместимо с Минскими соглашениями. Даже больше – оно разрушает их. Об этом уже заявили все международные игроки, которые затронули в своих комментариях эту тему (хотя нет, не все, есть одно забавное исключение со стороны организации, которая уже утратила ощущение реальности: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила после признания ОРДЛО, что Минские договоренности все равно "остаются единственной основой для разрешения конфликта на Донбассе").

Даже Германия, при новой власти ставшая "слабым звеном" Нормандского формата, заявила, что с решением Кремля "многолетние усилия в Нормандском формате и ОБСЕ намеренно и без всяких понятных причин уничтожаются". А в Елисейском дворце обвинили Путина во лжи и назвали "параноидальной" его речь по случаю признания "независимости" ОРДЛО.

Да и Зеленский, который до последнего держался за "Минск", был вынужден признать, что это новая реальность, которая может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "нормандской четверки". И хотя, к сожалению, заявлений об окончательном разрушении "Минска" из-за действий России от украинской власти не прозвучало, факт в том, что после признания "независимости" ОРДЛО выполнение соглашений 2015 года становится просто невозможным.

Вот только не факт, что для Москвы это трагедия.

Из разговоров с многочисленными источниками, причастными к последним переговорам "нормандской четверки" в Париже и Берлине, ЕвроПравде известно, что эти многочасовые встречи доказали России: компромисса в желаемом для нее формате не будет. Украина нашла недостатки в российском прочтении "Минска" и эффективно их расширяла, а Франция и Германия даже после ухода Меркель остались на стороне Киева в этих спорах.

В подобной ситуации стороны уже оказывались в начале 2015 года. И тогда Россия снова воспользовалась системным недостатком Запада – его стремлением к "диалогу при любых условиях".

Чтобы вынудить Киев к компромиссу, Путин приступил к новой волне агрессии на Донбассе силами марионеточных войск, а также российских штатных военных, воевавших без опознавательных знаков. И на этой волне, зажав Украину в угол, президент РФ добился принятия "Минска-2" на условиях, которые изначально были невыгодны Киеву, о чем ЕП писала в первый же день. Но украинских переговорщиков, зажатых между шантажом Путина и желанием Германии и Франции договориться, тоже можно было понять.

И очень похоже, что Путин, привыкший повторять успешные для себя сценарии (равно как и с признанием ОРДЛО, где он в деталях повторил грузинский сценарий 2008 года), сейчас ведет к чему-то подобному. Цель – получить "Минск-3", на этот раз подписанный Зеленским, а не Порошенко.

И, конечно же, в новом документе Путин хочет выторговать более выгодные для Кремля условия. Первые шаги для этого предприняты. Эскалация совершена. Военная угроза высока, как никогда. Запад хочет удержать мир и готов к переговорам. При власти в США снова Демократическая партия, которая, в отличие от республиканцев, не "ястребиная" – там хватает тех, кто готов к "болезненным компромиссам", тем более за чужой счет.

И не важно, что эти переговоры не могут состояться именно в Минске – Турция уже предложила в качестве площадки Стамбул, что России также отлично подходит.

Но есть два момента, которые принципиально изменились.

Во-первых, украинская армия сейчас несравненно сильнее той, что была в начале 2015 года, и несравненно лучше оснащена. За это нужно благодарить прежде всего американцев и британцев, а также других союзников, которые решились передать или продать Украине оружие для сопротивления российской агрессии (к слову, привет Германии, которая до сих пор так и не поняла, что происходит, и продолжает уничтожать свой имидж, стратегически вредя самой себе).

Во-вторых, принципиальное отличие в том, что Украина сейчас не ведет и не планирует вести наступления на Донбассе, а линия столкновения давно выровнялась (и там нет таких опасных участков, окруженных с трех сторон россиянами, как это было с Дебальцевым в 2015 году).

Поэтому создать "котел" и ситуацию серьезного военного поражения якобы из-за наступления "войск ЛДНР", заставив Украину подписать новые капитуляционные соглашения, будет несравненно сложнее, чем семь лет назад. И России для этого точно придется открыто вступать в бой – хотя неясно, готова ли она на это.

Будет ли этого достаточно, чтобы украинские и западные власти выдержали давление России? Гарантии нет, но основания для осторожного оптимизма имеются. Но Киев для этого тоже должен действовать решительно.

Один из вариантов действий уже появлялся на страницах ЕвроПравды. В частности, в "Слуге народа" уже предлагают разорвать дипломатические отношения с агрессором. И это имеет смысл, поскольку нынешнее состояние по меньшей мере неестественно; да и для партнеров на Западе, принимающих решение об усилении своего давления на Кремль, нынешняя ситуация, когда у Киева есть отношения с РФ, не способствует осознанию того, что Россия ведет против Украины войну.

Также необходимо уже сейчас иметь сценарий ответа на действия тех государств-сателлитов России (вроде Сирии, КНДР, Никарагуа и т.п.), которые, похоже, готовятся признать "независимость" оккупированных Россией частей Донбасса. К примеру, продолжит ли работу посольство Украины на Кубе, если Гавана присоединится к этому списку? Ведь из заявлений российских пропагандистов известно, что работа над этим ведется.

И последнее. Киеву уже сейчас – и на официальном, и на экспертном уровне – необходимо предлагать НАТО варианты действий для дальнейшего сближения и в конечном итоге вступления Украины в Альянс при новых условиях. Ведь решение Путина, которое окончательно и даже юридически сняло сомнения в мире по поводу оккупации ОРДЛО Россией, на самом деле открывает для нас небольшое окошко возможностей для вступления в обозримом будущем.

В НАТО уже идут дискуссии о том, как изменить Вашингтонский договор для потенциального присоединения Украины и Грузии таким образом, чтобы коллективная защита распространялась только на подконтрольную правительствам, неоккупированную территорию. Переход ОРДЛО в статус оккупированной (с точки зрения Запада) снимает вопрос о том, что делать с Донбассом – в случае, если со временем удастся стабилизировать контактную линию.

Лишь бы украинские власти поняли, что одной только геополитики для вступления в НАТО недостаточно. Без реформ и борьбы с коррупцией эта мечта останется недостижимой.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"