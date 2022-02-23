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Кулеба рассказал в ООН, что произойдет в случае нового нападения России

Среда, 23 февраля 2022, 17:24

Глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что полномасштабная война в Украине будет означать конец мирового порядка, существовавшего до сих пор.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Начало масштабной войны в Украине станет концом мирового порядка, как мы его знаем. Если Россия сейчас не получит жесткого, быстрого и решительного ответа, это будет означать полное банкротство международной системы безопасности и международных институций, которым положена задача поддерживать глобальный порядок безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что на Украине Путин не остановится.

"Если постоянному члену Совета Безопасности ООН удастся нарушить буквально все правила, другие участники будут вдохновляться им и следовать его примеру. Сейчас он пытается доказать, что Организация Объединенных Наций слаба, нерешительна и не в состоянии защитить свои основные принципы", - заявил министр, отметив, что Путин рассматривает ООН как новую Лигу наций.

"Мы должны отказать России в том, что она хочет. Если Организация Объединенных Наций прямо сейчас совершит поворот, чтобы стать сильным и инициативным игроком, не боящимся решительных действий и использования всех своих сил и сил, я уверен, что Россия остановится", – подчеркнул он.

По его словам, никто не сможет пересидеть кризис в стороне, если Путин пойдет в наступление.

"Никто не сможет пережить этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он сейчас. Понятно, что сам он не остановится", - заявил Кулеба.

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Кулеба ООН Российский кризис

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