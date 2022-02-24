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"Мир привлечет Россию к ответственности": Байден выступил с заявлением по Украине

Четверг, 24 февраля 2022, 06:38

Президент США Джо Байден опубликовал заявление в связи с началом Россией полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Весь мир молится за Украину, страдающую от неспровоцированной и необоснованной атакой российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал войну, что принесет катастрофические человеческие потери и страдания.

Только Россия несет ответственность за смерть и разруху, которую нанесет эта атака. США и партнеры отреагируют сообща и решительно. Мир привлечет Россию к ответственности", - заявил Джо Байден. 

Он отметил, что будет следить за ситуацией и получать сведения от команды по нацбезопасности, несмотря на наступление в США ночи.

На следующий день президент планирует встречу с другими лидерами G7.

"Затем я выступлю с обращением к американскому народу, чтобы объявить новые последствия от США и наших союзников для России за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также скоординируемся с союзниками в НАТО, чтобы обеспечить мощный объединенный ответ, что сдержит любую агрессию против Альянса. Сегодня Джил и я молимся за мужественный, гордый народ Украины", - подытожил Джо Байден.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

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Российский кризис Байден

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