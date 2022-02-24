Друзья Путина в ЕС также осуждают нападение РФ на Украину

После военной агрессии России против Украины даже политические силы и отдельные политики, которых обычно называют "друзьями Путина", выступили с осуждением его действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на европейские СМИ и заявления политиков.

В частности, нападение России на Украину осудила правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AfD). Лидеры фракции AfD в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла, также являющийся лидером партии, заявили в четверг, что нападение ничем не оправдано.

"Россия должна немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины", - заявили в партии. Межгосударственные конфликты можно разрешать только за столом переговоров, говорится в совместном заявлении.

Пророссийский президент Чехии Милош Земан впервые за последние восемь лет выступил с осуждением агрессии РФ.

"Этим актом Россия совершает преступление против мира. Я сказал несколько дней назад, что россияне не безумны и что они не нападут на Украину. Признаю, что я ошибся", - заявил он в телеобращении.

"Я глубоко поражен военным нападением Российской Федерации на Украину, которое началось ночью", – сказал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, которого считают открытым "агентом Кремля". "Я призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить военные действия и вывести свои силы из Украины. Эта атака является явным нарушением принципов и ценностей, отстаиваемых Советом Европы и его государствами-членами. Это требует жесткой и консолидированной реакции нашей Организации", - подчеркнул он.

В этой связи он созывает срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы для координации согласованной реакции на этот "беспрецедентный кризис в Европе".

Французская ультраправая националистка Марин Лепен, чья партия официально получала финансирование из России, пока не делала официальных заявлений. В то же время она согласилась не приходить на предвыборное телешоу Élysée 2022 в четверг - эфирное время отдадут спецвыпуску об Украине.

Команда ультраправого кандидата Эрика Земмура, призывавшего согласиться "никогда не принимать Украину в НАТО", отметила, что "безоговорочно осуждает российское военное вторжение, которое началось минувшей ночью в Украине".

Как известно, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".