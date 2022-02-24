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Байден созвал заседание Совета нацбезопасности США

Четверг, 24 февраля 2022, 16:02

Президент США Джо Байден созвал в четверг утром заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить войну России против Украины.

Об этом сообщил представитель Белого дома, сообщает CNN.

В четверг утром в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности. Среди них – советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Харрис.

Ожидается, что в четверг Байден выложит набор санкций, подготовленный для сдерживания открытого нападения России на Украину.

Объявлено, что Байден обратится к нации в 12 часов дня (19 по Киеву).

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить "адские санкции" против РФ.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ США санкции

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