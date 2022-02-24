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Украина призывает ЕС предоставить системы противовоздушной и противоракетной обороны - СМИ

Четверг, 24 февраля 2022, 17:06

Украина призывает Европейский Союз и его государства-члены срочно предоставить системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, а также использовать "все средства" для подавления сигналов российских спутников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

По данным издания, документ, составленный украинскими дипломатами в Брюсселе, направлен лидерам ЕС в преддверии экстренного саммита в четверг вечером.

Украина также призывает к "самым жестким ограничительным мерам против Беларуси, которая напрямую поддержала полномасштабное вторжение России".

В документе содержатся следующие запросы:

- прекращение действия лицензий на ПО для военной и гражданской техники в России и Беларуси;

- блокирование или создание помех российским системам спутниковой навигации в воздухе, над Черным и Азовским морями;

- использование всех средств для блокирования российской спутниковой навигационной системы Глонасс, в том числе глушение ее сигнала над Черным и Азовским морями, воздушным пространством Беларуси и Украины.

Наряду с призывом положить конец "обычному бизнесу" с Россией, Киев хочет, чтобы ЕС открыл свою систему экстренной помощи (механизм гражданской защиты) для украинцев.

Ранее стало известно, что санкции ЕС ударят по стратегическим отраслям российской экономики, блокируют доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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