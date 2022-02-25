В Минобороны Британии считают, что Путин ставит своей целью всю Украину

В Минобороны Британии считают, что Путин преследует цель захватить всю территорию Украины, но за первые сутки войны не достиг своих основных целей.

Как сообщает Sky News, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда".

Бен Уоллес рассказал СМИ, что, по британским данным, целью президента РФ является захват всей территории Украины, однако Россия уже отстает от ожидаемого графика продвижения.

"По нашей оценке, на сегодняшнее утро Россия не достигла ни одной из своих главных целей. Они отстают от ожидаемых темпов и потеряли более 450 военнослужащих", - отметил Воллес.

Среди важных неудач он упомянул попытку захвата стратегически важного аэропорта с привлечением элитного спецназа, который украинские военные наконец-то отбили (очевидно, речь идет о Гостомеле).

"Поэтому я думаю, что вопреки дальновидным претензиям России и видению президента Путина, что он "освободит" украинцев и они будут поддерживать наступление, он в этом полностью просчитался".

Как сообщалось, 24 февраля Британия объявила санкции против ВТБ и запретила полеты "Аэрофлоту". Также Британия подтверждает готовность и дальше помогать Украине, в том числе - новыми поставками оружия.

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