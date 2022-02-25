Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чехия вслед за Польшей закрывает небо для российских авиакомпаний

Пятница, 25 февраля 2022, 18:05

Чехия сегодня с полуночи запретит работу всех российских авиаперевозчиков на своей территории.

Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Ограничения будут касаться маршрутов, летящих во внутренние аэропорты Чехии.

"Это будут линии, соединяющие Прагу и Москву, Прагу и Санкт-Петербург", – сказал министр.

Чешское правительство приняло меры в сотрудничестве с Польшей.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Напомним, впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен от ЕС.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Чехия

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда