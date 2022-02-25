Чехия вслед за Польшей закрывает небо для российских авиакомпаний

Чехия сегодня с полуночи запретит работу всех российских авиаперевозчиков на своей территории.

Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Ограничения будут касаться маршрутов, летящих во внутренние аэропорты Чехии.

"Это будут линии, соединяющие Прагу и Москву, Прагу и Санкт-Петербург", – сказал министр.

Чешское правительство приняло меры в сотрудничестве с Польшей.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Напомним, впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен от ЕС.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.