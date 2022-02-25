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OECD разрывает отношения с Россией

Пятница, 25 февраля 2022, 22:13

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, более известна по английской аббревиатуре OECD) решила прекратить отношения с государством-агрессором и завершила переговоры о возможности вступления РФ в организацию.

Ряд решений на этот счет принял в пятницу Совет ОЭСР, сообщает "Европейская правда".

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 38 развитых государств, преимущественно с высоким уровнем благосостояния, для координации общей политики. Требование к государствам-членам – соблюдение принципов рыночной экономики и демократического плюрализма. Россия издавна стремилась войти в этот элитный мировой клуб.

Первым из решений ОЭСР окончательно прекратила переговоры о возможном вступлении РФ. Этот процесс был заморожен с 2014 года, но организация декларировала принципиальную готовность его возобновить при шагах со стороны РФ.

Кроме того, Совет ОЭСР решил закрыть свой офис в Москве и отозвать все приглашения России на министерские встречи.

Также ОЭСР не будет начинать новые проекты с РФ и предпримет шаги для прекращения уже начатых.

Это решение равноценно расторжению отношений в терминологии суверенных стран. Как известно, ранее Киев попросил государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией.

В пятницу министр Кулеба эмоционально повторил эту просьбу. Детальнее – в новости "Победим как нацистов": МИД отреагировал на ракетный удар по Киеву.

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