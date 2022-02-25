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OECD розриває відносини з Росією

П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:13

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, відома за англійською назва OECD) вирішила припинити відносини з державою-агресором та  завершила переговори про можливість вступу РФ до організації.

Низку рішень з цього приводу ухвалила у п’ятницю Рада ОЕСР, повідомляє "Європейська правда".

Організація економічного співробітництва та розвитку об’єднує 38 розвинених держав, переважно з високим рівнем добробуту, для координації спільної політики. Вимогою до держав-членів є дотримання принципів ринкової економіки та демократичного плюралізму. Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу.

Першим з рішень ОЕСР остаточно припинила процес переговорів про можливий вступ РФ. Цей процес був заморожений з 2014 року, але організація декларувала принципову готовність його поновити у разі кроків з боку РФ.

Крім того, Рада ОЕСР вирішила закрити свій офіс у Москві і відкликати усі запрошення до Росії на міністерські зустрічі.

Також ОЕСР не починатиме нових проєктів з РФ та здійснить кроки для припинення вже розпочатих.

Це рішення рівноцінне розірванню відносин у термінології суверенних держав. Як відомо, раніше Київ попросив держави-партнери розірвати дипвідносини з Росією.

У п’ятницю міністр Кулеба емоційно повторив це прохання. Детальніше – у новині "Переможемо як нацистів": МЗС відреагував на ракетний удар по Києву.

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