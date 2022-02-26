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CША: Россия все больше разочарована решительным сопротивлением украинцев

Суббота, 26 февраля 2022, 21:11

Соединенные Штаты считают, что силы РФ все больше разочарованы жизнеспособным и очень решительным украинским сопротивлением, в то время как Москва вводит в Украину все больше и больше войск.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, в субботу заявил высокопоставленный чиновник из сектора обороны США.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, также сказал, что российские командиры, похоже, не подготовили достаточное количество топлива и базовой логистической поддержки, и теперь пытаются "приспособиться".

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Представитель министерства обороны США отметил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления".

"Мы знаем, что они не достигли того прогресса, которого хотели достичь, особенно на севере. Они были разочарованы увиденным очень решительным сопротивлением", - сказал чиновник, не уточнив источники американской разведки, стоящие за этой оценкой.

Он добавил, что решительное украинское сопротивление замедлило наступление российской армии.

Представитель Министерства обороны США оценил, что Москва в это время перебросила в Украину более половины из более чем 150 тысяч военнослужащих, которые она стянула к границам Украины перед вторжением. В преддверии США оценивали количество сил РФ в Украине в 30% от этого числа.

Соединенные Штаты считают, что российские войска сейчас находятся в 30 км к северу от Киева, но это может измениться в любое время, сказал чиновник.

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По оценкам американского чиновника, Россия выпустила более 250 ракет, преимущественно малой дальности, по украинским целям, некоторые из которых поразили гражданскую инфраструктуру.

Представитель оборонного ведомства США также заявил, что необъявленная ранее партия американского оружия поступила в Украину в последние дни – очевидно, впервые после вторжения России, пишет агентство.

"Я могу подтвердить вам, что они получили от нас помощь в сфере безопасности только за последние несколько дней", – сказал чиновник.

Следует отметить, в субботу Министерство обороны Великобритании поделилось обновленной разведывательной информацией о войне в Украине, согласно которой скорость российского наступления "временно замедлилась".

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