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Скорость продвижения войск РФ "временно замедлилась" - Минобороны Британии

Суббота, 26 февраля 2022, 18:54

Министерство обороны Великобритании поделилось обновленной разведывательной информацией о войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".

По данным британцев, скорость российского наступления "временно замедлилась", вероятно, в результате "острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления".

"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции.

Также отмечается, что в ночных столкновениях в Киеве, скорее всего, участвовало ограниченное количество заранее размещенных российских диверсионных групп.

"Захват Киева остается главной военной целью России", - считают в Минобороны Британии.

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