Скорость продвижения войск РФ "временно замедлилась" - Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании поделилось обновленной разведывательной информацией о войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".

По данным британцев, скорость российского наступления "временно замедлилась", вероятно, в результате "острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления".

Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022

"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции.

Также отмечается, что в ночных столкновениях в Киеве, скорее всего, участвовало ограниченное количество заранее размещенных российских диверсионных групп.

"Захват Киева остается главной военной целью России", - считают в Минобороны Британии.