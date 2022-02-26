Скорость продвижения войск РФ "временно замедлилась" - Минобороны Британии
Министерство обороны Великобритании поделилось обновленной разведывательной информацией о войне в Украине.
Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".
По данным британцев, скорость российского наступления "временно замедлилась", вероятно, в результате "острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления".
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022
"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции.
Также отмечается, что в ночных столкновениях в Киеве, скорее всего, участвовало ограниченное количество заранее размещенных российских диверсионных групп.
"Захват Киева остается главной военной целью России", - считают в Минобороны Британии.