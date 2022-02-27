Ирландия поддержит заявку Украины на членство в ЕС

Министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн заявил, что его страна "совершенно" поддержит просьбу Украины о рассмотрении ее кандидатуры на членство в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Заявление Бирна прозвучало несколько часов спустя после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас решающий момент для принятия решения о том, чтобы Украина присоединилась к блоку.

Польша, Словения и Литва также заявили, что поддержат заявку Украины на вступление в ЕС.

"В Украине есть основные свободы. Они могут голосовать за кого им нравится, они могут говорить то, что им нравится, правительство хочет, чтобы их экономика процветала. В России вы не можете голосовать за того, кто вам нравится, вы не можете говорить то, что вам нравится, а экономика находится в очень плохом состоянии... существует огромное количество бедных, и будет еще хуже", - сказал он в интервью BBC Северной Ирландии.

"Поэтому Украина хочет того, чего нет у России, и хочет того, что есть у нас, и мы думаем, что они имеют на это право... и мы, безусловно, в Ирландии поддержим их в этих стремлениях", - добавил он.

Ирландия, являющаяся членом Совета Безопасности ООН, заявила в воскресенье, что закроет свое небо для российских самолетов.