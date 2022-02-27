Ірландія підтримає заявку України на членство в ЄС

Міністр у європейських справах Ірландії Томас Бірн заявив, що його країна "абсолютно" підтримає прохання України про розгляд її кандидатури на членство в ЄС.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Заява Бірна прозвучала через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про те, щоб Україна приєдналася до блоку.

Польща, Словенія та Литва також заявили, що підтримають заявку України на вступ до ЄС.

"В Україні є основні свободи. Вони можуть голосувати за кого їм подобається, вони можуть говорити те, що їм подобається, уряд хоче, щоб їхня економіка процвітала. У Росії ви не можете голосувати за того, хто вам подобається, ви не можете говорити те, що вам подобається, а економіка перебуває в дуже, дуже поганому стані... існує величезна кількість бідних, і буде ще гірше", - сказав він в інтерв'ю BBC Північної Ірландії.

"Тому Україна хоче того, чого немає у Росії, і хоче того, що є у нас, і ми думаємо, що вони мають на це право. . . і ми, безумовно, в Ірландії підтримаємо їх у цих прагненнях", - додав він.

Ірландія, яка є членом Ради Безпеки ООН, заявила в неділю, що закриє своє небо для російських літаків.

Уряд Ірландії також ухвалив екстрене рішення, яким скасував візові вимоги для громадян України.