Кулеба о ядерной угрозе Путина: Это будет катастрофа для мира, но нас не сломает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, в готовность, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов, сообщает "Европейская правда".

"Этот приказ президента Путина поступил вскоре после оглашения о том, что две делегации готовы встретиться. Мы расцениваем это объявление, этот приказ как поднятие ставок и создание дополнительного давления на украинскую делегацию. Но мы не поддадимся этому давлению", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина идет на переговоры, чтобы выслушать Россию и высказать свою позицию.

"Мы скажем им о том, что мы думаем об этом. То, о чем мы готовы говорить – как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка", – заявил глава МИД Украины.

"Если приказ президента Путина привести в боевую готовность его ядерное оружие является прямой угрозой использовать это ядерное оружие против Украины, то у меня очень простое сообщение: это будет катастрофой для мира, но это нас не сломает", - сказал глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, украинская и российская стороны встретятся для переговоров в районе реки Припять. Об этом стало известно после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В воскресенье президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Стратегические силы сдерживания допускают возможность сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, в том числе в войне с применением ядерного оружия.