В США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ президента государства-агрессора Владимира Путина привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности является неприемлемой эскалацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", – сказала она.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Путин обосновал это решение якобы агрессивными высказываниями чиновников стран НАТО.

"Западные страны совершают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - сказал он.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков РФ и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

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