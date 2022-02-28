Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины на 4 млн фунтов

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:31

Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины в связи с агрессией РФ общей стоимостью 4 млн фунтов стерлингов (5 млн долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Шотландское правительство подтверждает начальную гуманитарную помощь для Украины – 4 млн фунтов плюс предоставление важнейших медицинских товаров, как оборудование для анестезии, шприцы, перевязочный материал. Мы будем сотрудничать с гуманитарными организациями и другими частями Британии, чтобы передать помощь туда, где она наиболее нужна", - сообщила Никола Стерджен.

Также в правительстве Британии было допущено расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать к себе родственники в Британии в связи с войной.

Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Великобритания

Статьи

ДОКУМЕНТ

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда