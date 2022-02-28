Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины на 4 млн фунтов

Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины в связи с агрессией РФ общей стоимостью 4 млн фунтов стерлингов (5 млн долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Шотландское правительство подтверждает начальную гуманитарную помощь для Украины – 4 млн фунтов плюс предоставление важнейших медицинских товаров, как оборудование для анестезии, шприцы, перевязочный материал. Мы будем сотрудничать с гуманитарными организациями и другими частями Британии, чтобы передать помощь туда, где она наиболее нужна", - сообщила Никола Стерджен.

Также в правительстве Британии было допущено расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать к себе родственники в Британии в связи с войной.

Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.