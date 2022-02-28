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Шотландія анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України на 4 млн фунтів

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:31

Шотландія анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України у зв’язку з агресією РФ загальною вартістю 4 млн фунтів стерлінгів (5 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен. 

"Шотландський уряд підтверджує початкову гуманітарну допомогу для України - 4 млн фунтів плюс надання найважливіших медичних товарів, як обладнання для анестезії, шприци, перев’язочний матеріал. Ми будемо співпрацювати з гуманітарними організаціями й іншими частинами Британії, щоб передати допомогу туди, де вона найбільш потрібна", - повідомила Нікола Стерджен. 

Також в уряді Британії допустили розширення своїх переглянутих правил в’їзду для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.

Франція відправила 33 тонни гуманітарної допомоги для України, вантаж повезли до Польщі.

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Війна з РФ Велика Британія

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