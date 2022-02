Шотландія анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України на 4 млн фунтів

Шотландія анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України у зв’язку з агресією РФ загальною вартістю 4 млн фунтів стерлінгів (5 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

"Шотландський уряд підтверджує початкову гуманітарну допомогу для України - 4 млн фунтів плюс надання найважливіших медичних товарів, як обладнання для анестезії, шприци, перев’язочний матеріал. Ми будемо співпрацювати з гуманітарними організаціями й іншими частинами Британії, щоб передати допомогу туди, де вона найбільш потрібна", - повідомила Нікола Стерджен.

🇺🇦 @scotgov today confirming initial humanitarian aid for Ukraine: £4 million plus the provision of essential medical supplies, inc anaesthetic machines, syringe pumps & bandages. We will work with aid agencies and other UK nations to get help to where it is most needed asap. https://t.co/kg2KMyFFkL