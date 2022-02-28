Венгрия не позволит транзит летального оружия для Украины по своей территории

Венгрия не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в понедельник.

"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну", - сказал Сийярто после встречи с косовским главой МИД Доникой Герваллой.

Напомним, Финляндия намерена помочь Украине оружием.