Фінляндія планує допомогти Україні зброєю - ЗМІ

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу йшлося лише про захисне обладнання для військових і польові госпіталі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на свої джерела 28 лютого.

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня.

Hallituslähde STT:lle: Hallitus on yksimielinen siitä, että Suomi antaa Ukrainalle aseapua. Kyse on aseista ja ampumatarvikkeista. Tarkemmin asiasta on määrä kertoa illan tiedotustilaisuudessa.