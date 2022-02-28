Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Фінляндія планує допомогти Україні зброєю - ЗМІ

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:54

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу йшлося лише про захисне обладнання для військових і польові госпіталі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на свої джерела 28 лютого. 

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня. 

Таку ж інформацію отримали журналісти Yle та Helsingin Sanomat.

На 18-30 планується брифінг щодо цього питання, в якому візьмуть участь прем’єрка Санна Марін, міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен. Після рішення уряду пропозицію має схвалити президент. 

З того, про що відомо на даний час, Фінляндія планує надати 2000 шоломів, 2000 бронежилетів, 100 носилок і два польових госпіталі. 

Раніше у лютому Фінляндія надала Україні 14 млн євро на гуманітарні проєкти. Крім того, країна робить внески до механізму ЄС Peace Facility, з якого теж фінансуватиметься допомога для України.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Фінляндія

Статті

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда