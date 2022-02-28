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Украина официально направила в Брюссель заявку на членство в ЕС

Понедельник, 28 февраля 2022, 17:59

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС – документ уже на пути в Брюссель.

Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в Twitter.

"Только что Президент Украины Владимир Зеленский подписал исторический документ-заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с Председателем ВРУ Русланом Стефанчуком и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подписано также Совместное заявление. Документы уже по дороге в Брюссель! Слава Украине!" – написал он.

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

В ЕС считают, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

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