США заявили о подготовке Россией фейкового видео как повода для нападения на Украину

Соединенные Штаты утверждают, что владеют информацией, свидетельствующей о том, что Россия рассматривает как повод для нападения на Украину распространение фейкового видео с изображением якобы кровавой атаки украинских вооруженных сил.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванный источник в администрации Байдена, пишет "Европейская правда".

Соединенные Штаты, по словам высокопоставленного чиновника администрации, считают, что российские спецслужбы "тесно причастны" к планированию сфабрикованной атаки с привлечением актеров.

Утверждается, что РФ планирует пропагандистское видео, которое, вероятно, будет "изображать графические сцены инсценированного фальшивого взрыва с трупами, актеров-плакальщиков, а также изображения разрушенных зданий и военной техники".

На видео также могут быть запечатлены турецкие беспилотники или другое военное оборудование, предоставленное Украине странами НАТО "как способ обвинить НАТО в причастности к атаке", что даст Путину "искру, необходимую для начала и оправдания военных операций против Украины", заявил собеседник.

"Это один из нескольких вариантов, которые разработала Россия, и мы обнародуем его в надежде, что это оттолкнет Россию от намеченного курса действий", – сказал чиновник.

Это второй раз за последние недели, когда администрация Байдена обвиняет Россию в подготовке операции, которая послужила бы поводом для вторжения в Украину.

В Госдепартаменте США заявляют, что не предоставят публичных доказательств этих обвинений, чтобы "защитить источники и методы".

"Если у вас есть сомнения в доверии к правительству США, британскому правительству, другим правительствам и вы хотите найти утешение в информации, которую распространяют россияне, то это ваше дело", - прокомментировал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности из-за сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

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