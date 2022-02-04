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США розпочали перекидання додаткових військ в Європу

фото, відео
П'ятниця, 4 лютого 2022, 07:46

Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалаціх напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Десантники армії США у четвер піднялися на борт літака, щоб вилетіти з військової бази Форт-Брегг у Північній Кароліні. Близько 1700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, попрямують до Польщі, а ще 300 - до Німеччини.

Сполучені Штати заявили в середу, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від можливого поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України. При цьому до Румунії будуть переміщені 1000 американських військових, які вже перебувають у Європі.

Росія заперечила плани вторгнення в Україну. У четвер Москва звинуватила Вашингтон у ігноруванні його закликів послабити протистояння.

В МЗС РФ назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

Тим часом триває доставка безпекової допомоги США Україні. Напередодні прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

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США Росія

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