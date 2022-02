США розпочали перекидання додаткових військ в Європу

Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалаціх напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Десантники армії США у четвер піднялися на борт літака, щоб вилетіти з військової бази Форт-Брегг у Північній Кароліні. Близько 1700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, попрямують до Польщі, а ще 300 - до Німеччини.

Hello from Fort Bragg where paratroopers are getting ready to fly ✈️ pic.twitter.com/ZEmLJneEur