Елизавета II пожелала, чтобы супруга Чарльза получила титул королевы-консорт

Королева Великобритании Елизавета II выразила желание, чтобы супруга принца Чарльза получила титул королевы-консорта, когда он станет королем.

Об этом королева заявила в своем послании к народу Британии, приуроченном к 70-летию ее восшествия на престол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне; и мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт", — говорится в обращении королевы.

Послание королевы, ознаменовавшее ее восшествие на престол в 1952 году, напрямую касается нерешенного вопроса о будущем титуле Камиллы, которая сейчас носит титул герцогини Корнуольской.

Предполагалось, что 74-летняя Камилла будет известна как принцесса-консорт, однако теперь королева разрешила сомнения относительно будущего титула.

Титул королевы-консорта означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и носит женский эквивалент его монархического титула. При этом она не обладает политическими и военными полномочиями регента.

Ранее существовала другая практика в отношении мужских супругов монарха, таких как принц Филипп или муж королевы Виктории, принц Альберт, которые стали принцем-консортом, а не королем.

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