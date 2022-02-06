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Єлизавета II побажала, щоб дружина Чарльза отримала титул королеви-консорт

Неділя, 6 лютого 2022, 11:16

Королева Великої Британії Єлизавета II виявила бажання, щоб дружина принца Чарльза отримала титул королеви-консорт, коли він стане королем.

Про це королева заявила у своєму посланні до народу Британії, присвяченому 70-річчю її сходження на престол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Коли мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надаватимете йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, яку ви надавали мені; і моє щире бажання полягає в тому, щоб, коли прийде час, Камілла була б відома як королева-консорт", — йдеться у зверненні королеви.

Послання королеви, яке ознаменувало її сходження на престол у 1952 році, безпосередньо стосується невирішеного питання про майбутній титул Камілли, яка зараз має титул герцогині Корнуольської.

Передбачалося, що 74-річна Камілла буде відома як принцеса-консорт, проте тепер королева вирішила сумніви щодо майбутнього титулу.

Титул королеви-консорт означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу. При цьому вона не має політичних і військових повноважень регента.

Раніше існувала інша практика щодо чоловіків монарха, таких як принц Філіп або чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, які стали принцом-консортом, а не королем.

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Велика Британія ЄвроЖиття

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