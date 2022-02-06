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Макрон рассказал, чего ждет от переговоров с Путиным

Воскресенье, 6 февраля 2022, 17:16

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его визит в Москву и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения в Украину.

Об этом он сказал в интервью Le Journal du dimanche, сообщает "Европейская правда".

"Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в течение последних нескольких недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти. Далее мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - сказал Макрон.

Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой, имея ввиду предложенный им и Ангелой Меркель саммит ЕС-Россия, который так и не состоялся.

"Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности", — сказал Макрон.

Напомним, президент Франции заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса в переговорах с Россией.

Макрон посетит Москву 7 февраля, после чего на следующий день приедет в Киев.

О ситуации на границе и возможных сценариях действий РФ читайте в статье Украинской правды - Какие перспективы большой войны в Украине?

Читайте и смотрите также интервью с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным: Блицкриг на всю Украину невозможен, но по отношению к Киеву в Кремле есть сценарий.

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