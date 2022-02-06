Макрон розповів, чого чекає від переговорів із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його візит до Москви та активний діалогуз Росією спрямовані на недопущення можливого вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Journal du dimanche, повідомляє "Європейська правда".

"Я читав або чув, як високопоставлені чиновники говорять про майбутні операції протягом останніх кількох тижнів. Інтенсивність діалогу, який у нас був із Росією, і цей візит до Москви, швидше за все, завадять цьому статися. Далі ми обговоримо умови деескалації. Потрібно бути дуже реалістичним. Ми не отримаємо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та жести взаємної довіри", - сказав Макрон.

Він заявив, що не можна вирішити будь-якого конфлікту, якщо не розмовляти з Москвою, маючи на увазі запропонований ним і Ангелою Меркель саміт ЄС-Росія, який так і не відбувся.

"Тому що тоді ми дозволяємо іншим говорити від нашого імені, і ми також не можемо сприяти нашій колективній безпеці", - сказав Макрон.

Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

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