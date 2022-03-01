Шмигаль призвал премьера Грузии разрешить вылет грузинских добровольцев

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал своего грузинского коллегу Иракли Гарибашвили разрешить вылет в Украину добровольцам из Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский премьер написал на своей странице в twitter.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь Иракли Гарибашвили проявить мужество и позволит вылет. Это ждет Украина! Это ждет Европа!",- пишет Шмигаль.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь <a href="https://twitter.com/GharibashviliGe?ref_src=twsrc%5Etfw">@GharibashviliGe</a> проявит мужество и даст разрешение на вылет. Этого ждёт <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Украина</a>! Этого ждёт <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Европа</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/StopRussia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StopRussia</a></p>— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) <a href="https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1498344192006893568?ref_src=twsrc%5Etfw">February 28, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Украинский премьер разместил еще один пост в Twitter на эту тему. "Свободолюбивый грузинский народ, помоги своему премьер-министру принять верное решение!",- пишет он

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам иностранных стран, которые друзьями президент Украины. В частности, он призвал всех иностранцев, кто хочет присоединиться, пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.