Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС зарегистрировал украинскую заявку на членство

Вторник, 1 марта 2022, 03:07

Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом своей странице в twitter пишет представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

"Вручил подписанную Президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата",- пишет он.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС. Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС – документ уже на пути в Брюссель.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вступление в ЕС

Статьи

Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ

Украинская энергосистема выдержала испытание первых дней войны. Чтобы избежать массовых отключений света в будущем, ЕС пошел навстречу Киеву (укр.)
1 марта 2022 — Елена Павленко, Богдан Серебренников, для Европейской правды

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды

Правда – не в силе. Почему Россия проиграет эту несправедливую войну

Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины. Такому не место в XXI веке...
28 февраля 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности