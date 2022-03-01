Прокурор Международного уголовного суда будет расследовать военные преступления РФ в Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Об этом говорится в заявлении прокурора на сайте суда.

"Сегодня я хочу сообщить, что решил поскорее начать расследование ситуации в Украине" - заявил прокурор.

Он отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию его офису.

"Но она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы на законных основаниях признать юрисдикцию Суда по вероятным преступлениям по Римскому уставу, которые совершаются на ее территории, если Суд решит ее осуществить" - говорится в заявлении

"Я ознакомился с выводами Офиса прокурора, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине (в Крыму и на Донбассе), и подтвердил, что есть достаточные основания для начала расследования. В частности, я уверен, что есть обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, совершаемые любой стороной конфликта на любой части территории Украины", - заявил прокурор.

Он уже поручил своей команде изучить все возможности сбора доказательств.

"Я буду продолжать внимательно следить за событиями на местах в Украине и снова призываю к сдержанности и строгому соблюдению действующих норм международного гуманитарного права", - заявил прокурор.

Как сообщалось, с представлением по расследованию военных преступлений, совершенных Россией и Беларусью в Украине в Международный криминальный суд обратилась Литва.

Одновременно Украина подала иск в Суд ООН, расположенный в Гааге. Детали в статье "В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН"