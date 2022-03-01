Из Украины в Польшу уехали почти 350 тысяч пострадавших от войны
Вторник, 1 марта 2022, 09:35
Заместитель министра внутренних дел Польши заявил во вторник после вторжения России в Польшу из Украины около 350 тысяч человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
"В течение последних 24 часов польско-украинскую границу пересекли 100 000 человек", – сказал он.
"В общей сложности с четверга прибыло уже 350 000 беженцев", - добавил чиновник.
Накануне сообщалось, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения.
В ООН также считают, что еще более 4,5 миллионов могут покинуть страну, если боевые действия распространятся на большую территорию.
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