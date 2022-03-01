Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

YouTube блокирует каналы, связанные с русскими RT и Sputnik по всей Европе

Вторник, 1 марта 2022, 11:40

YouTube немедленно заблокирует каналы, связанные с российскими государственными СМИ, RT и Sputnik по всей Европе, в связи с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Надо время, чтобы наши системы полностью развернулись. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры", - сказал представитель YouTube.

Действия компании следуют за действиями материнской компании Facebook Meta Platforms Inc, которая в понедельник заявила, что ограничит доступ к телевизионной сети RT и информационному агентству Sputnik на своих платформах по всему Европейскому Союзу.

Компания Twitter Inc также сообщила, что будет отмечать твиты, содержащие контент российских государственных СМИ, и уменьшит их видимость.

Напомним, 27 февраля Европейский Союз заявил, что запретит вещание во всех странах блока российских пропагандистов Russia Today и Sputnik

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ роспропаганда

Статьи

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды

Правда – не в силе. Почему Россия проиграет эту несправедливую войну

Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины. Такому не место в XXI веке...
28 февраля 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Адский коктейль санкций: как Запад накажет экономику РФ

Никогда еще крупная экономика не становилась объектом подобных санкций. Это будет болезненный для России эксперимент, за которым будет наблюдать весь мир (укр.)
28 февраля 2022 — для Европейской правды