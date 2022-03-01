YouTube блокує канали, пов’язані з російськими RT і Sputnik по всій Європі

YouTube негайно заблокує канали, пов’язані з російськими державними ЗМІ RT і Sputnik по всій Європі, у зв’язку з війною в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Потрібний час, щоб наші системи повністю розгорнулися. Наші команди продовжують цілодобово стежити за ситуацією, щоб вжити швидких заходів", - сказав представник YouTube.

Дії компанії слідують за діями материнської компанії Facebook Meta Platforms Inc, яка в понеділок заявила, що обмежить доступ до телевізійної мережі RT і інформаційного агентства Sputnik на своїх платформах по всьому Європейському Союзу.

Компанія Twitter Inc також повідомила, що позначатиме твіти, що містять контент російських державних ЗМІ, і зменшить їх видимість.

Нагадаємо, 27 лютого Європейський Союз заявив, що заборонить мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.