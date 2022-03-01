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Зеленский выступит в Европарламенте по поводу принятия Украины в ЕС

Вторник, 1 марта 2022, 12:11

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник 1 марта выступит в Европарламенте по поводу быстрого принятия Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола.

Выступление Зеленского состоится в рамках внеочередной пленарной сессии, посвященной войне РФ против Украины. На ней планируется принять резолюцию по этому вопросу.

Речь ожидается в 13:30 по киевскому времени.

Присутствуют также все топ-чиновники ЕС – президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

В ЕС считают, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

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