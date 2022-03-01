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Зеленський виступить у Європарламенті щодо прийняття України до ЄС

Вівторок, 1 березня 2022, 12:11

Президент України Володимир Зеленський у вівторок 1 березня виступить у Європарламенті щодо швидкого прийняття України до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола. 

Виступ Зеленського відбудеться у рамках позачергової пленарної сесії, присвяченій війні РФ проти України. На ній планують прийняти резолюцію з цього питання.

Промова очікується о 13:30 за київським часом.

Будуть присутні також усі топ-посадовці ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. 

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

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